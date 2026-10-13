A través del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA), Gualeguaychú continúa fortaleciendo la red de escucha y acompañamiento de la ciudad mediante el trabajo articulado con instituciones que cuentan con trayectoria en el abordaje de los consumos problemáticos.

En este marco, la Organización Luz de Esperanza se suma a la red impulsada por el PPAA, poniendo a disposición sus espacios NAR-Teen y NAR-Anon, destinados a brindar escucha, orientación y acompañamiento a personas que atraviesan situaciones vinculadas a los consumos problemáticos.

Esta articulación permite ampliar las posibilidades de acceso a espacios de contención comunitaria, reconociendo la importancia del trabajo conjunto entre el Estado municipal y las organizaciones de la sociedad civil para construir respuestas cercanas a las necesidades de la población.

NAR-Teen: un espacio de acompañamiento para adolescentes

El espacio NAR-Teen está destinado a adolescentes de hasta 16 años y funciona los sábados a las 10 horas, en Belgrano 123. La propuesta ofrece un ámbito de escucha y acompañamiento, promoviendo la posibilidad de compartir experiencias y encontrar contención en un entorno de respeto y comprensión.

A través de este dispositivo se busca fortalecer las redes de apoyo durante la adolescencia, una etapa en la que resulta fundamental contar con espacios de confianza que favorezcan la expresión, el diálogo y el acompañamiento.

NAR-Anon: escucha y contención para adultos

Por su parte, NAR-ANON está destinado a adultos y también funciona en Belgrano 123. Los encuentros se desarrollan los lunes y miércoles a las 14 horas, los martes y jueves a las 20 horas, y los sábados a las 10 y a las 20 horas.

Este espacio se incorpora a la red de acompañamiento de la ciudad, ofreciendo una alternativa de escucha y contención para adultos que necesitan orientación y apoyo frente a situaciones relacionadas con los consumos problemáticos.

La incorporación de ambos espacios representa un avance en la consolidación de una red comunitaria que reconoce el valor de las instituciones con experiencia en la temática y promueve la articulación de recursos para facilitar el acceso al acompañamiento.