HAY TIEMPO HASTA EL 8 DE MAYO
Abren la convocatoria para un programa de pasantías para estudiantes de veterinaria
El Municipio busca estudiantes avanzados de Veterinaria para sumarse a las tareas operativas y de promoción del programa de castraciones. Los interesados tienen tiempo de postularse hasta el 8 de mayo.
La Dirección de Personal abrió una nueva convocatoria para pasantías formativas, destinada a estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria que deseen realizar sus prácticas profesionales en el ámbito municipal. En esta oportunidad, las tareas se centrarán en el acompañamiento y fortalecimiento del Programa de Equilibrio Poblacional de Mascotas.
Quienes resulten seleccionados brindarán asistencia directa en las jornadas de castraciones y en diversas tareas operativas y administrativas vinculadas al programa. Asimismo, la pasantía contempla la participación activa en acciones de promoción y sensibilización en los distintos barrios, facilitando el acceso de la comunidad a los servicios gratuitos que ofrece el Estado municipal.
Para participar de la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser alumno regular de la carrera.
- Estar cursando los dos últimos años de la carrera.
- Compromiso, responsabilidad y buenas relaciones interpersonales.
Tareas a realizar:
- Asistencia en castraciones y tareas del Programa de Equilibrio Poblacional de Mascotas.
- Colaborar en actividades operativas y administrativas.
- Promocionar el programa en los barrios de la ciudad.
Como postularse
Inscribirse en el área de pasantías de la universidad. Enviar tu currículum, certificado analítico de materias aprobadas y constancia de alumno regular a [email protected] indicando en el asunto: “Pasantía + Nombre de la carrera”.
El plazo límite para la presentación de la documentación es el próximo viernes 8 de mayo.