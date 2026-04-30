La Dirección de Personal abrió una nueva convocatoria para pasantías formativas, destinada a estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria que deseen realizar sus prácticas profesionales en el ámbito municipal. En esta oportunidad, las tareas se centrarán en el acompañamiento y fortalecimiento del Programa de Equilibrio Poblacional de Mascotas.

Quienes resulten seleccionados brindarán asistencia directa en las jornadas de castraciones y en diversas tareas operativas y administrativas vinculadas al programa. Asimismo, la pasantía contempla la participación activa en acciones de promoción y sensibilización en los distintos barrios, facilitando el acceso de la comunidad a los servicios gratuitos que ofrece el Estado municipal.

Para participar de la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser alumno regular de la carrera.

- Estar cursando los dos últimos años de la carrera.

- Compromiso, responsabilidad y buenas relaciones interpersonales.

Tareas a realizar:

- Asistencia en castraciones y tareas del Programa de Equilibrio Poblacional de Mascotas.

- Colaborar en actividades operativas y administrativas.

- Promocionar el programa en los barrios de la ciudad.

Como postularse

Inscribirse en el área de pasantías de la universidad. Enviar tu currículum, certificado analítico de materias aprobadas y constancia de alumno regular a [email protected] indicando en el asunto: “Pasantía + Nombre de la carrera”.

El plazo límite para la presentación de la documentación es el próximo viernes 8 de mayo.