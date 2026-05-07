Se encuentra abierta la inscripción para una nueva edición del taller de tallado en telgopor, una propuesta gratuita orientada a jóvenes y adultos a partir de los 15 años. La iniciativa comenzará el sábado 16 de mayo y contará con cupos limitados.

El curso tuvo una amplia convocatoria en su edición anterior, con más de un centenar de personas anotadas. La propuesta apunta a fomentar la creatividad y brindar herramientas que favorezcan la inserción en industrias culturales, como el Carnaval del País o la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles, donde el telgopor cumple un rol central en la elaboración de esculturas.

Durante los encuentros se abordarán técnicas específicas, uso de herramientas y distintos recursos vinculados al trabajo con este material. La capacitación estará a cargo de los artistas locales Martín Naef y Emanuel Pérez.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca fortalecer la expresión artística y aportar a la formación de mano de obra especializada en el ámbito local.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de un formulario online, disponible desde este 7 de mayo.