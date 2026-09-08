El Municipio invita a participar del Programa Vínculos, una instancia de formación destinada a agentes públicos que trabajan en el acompañamiento de infancias, adolescencias y familias. La propuesta se desarrolla en el marco del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA), en articulación con la Dirección de Prevención y Control de Adicciones del Gobierno de Entre Ríos.

La capacitación comenzará el jueves 17 de septiembre, de 14.30 a 17 h, en la Biblioteca Popular Rodolfo A. García, ubicada en Corrientes 223. Los encuentros continuarán los días 1, 15 y 22 de octubre, en el mismo horario y lugar.

El Programa Vínculos aborda la prevención desde una perspectiva integral, a partir del trabajo conjunto entre diferentes actores e instituciones y del fortalecimiento de los lazos familiares como factor de protección para niños y adolescentes.

Entre sus principales ejes se encuentran la comunicación, las pautas de crianza, la expresión emocional, el establecimiento de límites y el fortalecimiento de los vínculos familiares. A través de estos contenidos, la propuesta busca generar espacios para reflexionar y revisar situaciones, estilos y modalidades de vinculación.

Asimismo, la formación trabajará sobre la prevención de los consumos y brindará estrategias orientadas a fortalecer factores protectores y promover el compromiso activo de madres, padres y referentes de crianza.

Los encuentros tendrán una modalidad de intercambio y reflexión e incorporarán herramientas prácticas vinculadas con el cuidado, la crianza respetuosa y las habilidades sociales, con el objetivo de aportar recursos para el abordaje de diferentes situaciones relacionadas con las infancias, las adolescencias y sus entornos familiares.

Las personas interesadas ya pueden inscribirse mediante el formulario habilitado para la propuesta: https://forms.gle/8wtE1KSrjw3Uedso8