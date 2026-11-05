La propuesta está destinada a familias con niños y niñas de hasta seis años con autismo y poco o nulo lenguaje. Se realizará el 20 y 21 de noviembre en el CAPS Baggio, con cupos limitados.

Se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Taller TEM (Temprana Intervención en el Autismo), una propuesta gratuita destinada a familias con niños y niñas de hasta seis años con autismo y poco o nulo lenguaje.

La actividad estará coordinada por Carina Leonardi y se desarrollará durante dos jornadas, el 20 y 21 de noviembre, de 13 a 20 horas, en el CAPS Baggio, ubicado en Güemes 1004, en Gualeguaychú.

Según se informó en la convocatoria, el taller busca brindar a las familias herramientas y estrategias para fortalecer la comunicación y los vínculos con sus hijos. La propuesta apunta especialmente a acompañar a quienes atraviesan dificultades en el desarrollo del lenguaje y la comunicación.

La actividad cuenta con el aval del Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista (Panacea) y dispone de 25 lugares por fecha, por lo que los cupos son limitados.

Las familias interesadas pueden completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace:

Formulario de inscripción al Taller TEM