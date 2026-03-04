LOS CASOS MÁS FRECUENTES SON DE CÁNCER DE MAMA
Abren un espacio de contención emocional para pacientes oncológicos de Gualeguaychú
El dispositivo “Encuentros Unidad de Fe”, es un espacio de acompañamiento destinado a personas que atraviesan o han atravesado una patología oncológica. La actividad se desarrolla todos los martes a las 17.30 horas en el Centro de Día De Cara al Sol, con punto de salida en la calle Luis N. Palma 691. La propuesta incluye actividades grupales, escucha activa y contención emocional.
Este espacio semanal busca generar un ámbito cálido y participativo, donde las personas puedan compartir experiencias, fortalecer vínculos y encontrar apoyo en la comunidad. Cabe destacar que los cupos son limitados y las inscripciones se realizan al 3446 350425 (Estefanía, enfermera de la Unidad).
La propuesta es coordinada por la Subsecretaría de Salud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y se enmarca en una estrategia más amplia que incluye el funcionamiento de la Unidad de Traslado para personas oncológicas, activa desde el 7 de agosto de 2024. Este dispositivo tiene como objetivo acompañar a quienes deben viajar a Alcec de Concepción del Uruguay para realizar tratamientos de radioterapia o estudios vinculados a la enfermedad.
La unidad cuenta con personal municipal: un chofer y una enfermera que gestiona, coordina y acompaña diariamente a las personas usuarias. Desde su puesta en marcha, 145 personas han hecho uso del servicio, lo que evidencia el alcance de un dispositivo que articula logística, cuidado y acompañamiento.
Entre el 1 de agosto de 2025 y el 30 de enero de 2026 se registraron 46 personas trasladadas, de las cuales siete viajaron exclusivamente para controles o estudios. Los datos relevados indican que el cáncer de mama es la patología más frecuente, seguido por cáncer de próstata, cuello uterino y colorrectal.
Del total de personas trasladadas, 39 cuentan con obra social y siete no tienen cobertura médica, siendo OSER la prestadora con mayor presencia.