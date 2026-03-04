El dispositivo “Encuentros Unidad de Fe”, es un espacio de acompañamiento destinado a personas que atraviesan o han atravesado una patología oncológica. La actividad se desarrolla todos los martes a las 17.30 horas en el Centro de Día De Cara al Sol, con punto de salida en la calle Luis N. Palma 691. La propuesta incluye actividades grupales, escucha activa y contención emocional.

Este espacio semanal busca generar un ámbito cálido y participativo, donde las personas puedan compartir experiencias, fortalecer vínculos y encontrar apoyo en la comunidad. Cabe destacar que los cupos son limitados y las inscripciones se realizan al 3446 350425 (Estefanía, enfermera de la Unidad).

La propuesta es coordinada por la Subsecretaría de Salud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y se enmarca en una estrategia más amplia que incluye el funcionamiento de la Unidad de Traslado para personas oncológicas, activa desde el 7 de agosto de 2024. Este dispositivo tiene como objetivo acompañar a quienes deben viajar a Alcec de Concepción del Uruguay para realizar tratamientos de radioterapia o estudios vinculados a la enfermedad.

La unidad cuenta con personal municipal: un chofer y una enfermera que gestiona, coordina y acompaña diariamente a las personas usuarias. Desde su puesta en marcha, 145 personas han hecho uso del servicio, lo que evidencia el alcance de un dispositivo que articula logística, cuidado y acompañamiento.

Entre el 1 de agosto de 2025 y el 30 de enero de 2026 se registraron 46 personas trasladadas, de las cuales siete viajaron exclusivamente para controles o estudios. Los datos relevados indican que el cáncer de mama es la patología más frecuente, seguido por cáncer de próstata, cuello uterino y colorrectal.

Del total de personas trasladadas, 39 cuentan con obra social y siete no tienen cobertura médica, siendo OSER la prestadora con mayor presencia.