El próximo lunes 13 de octubre a las 11 horas, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Francisco (Jujuy 77), se llevará adelante el Taller de cuidado integral para la mujer, una jornada pensada para compartir saberes, promover hábitos saludables y fortalecer los lazos comunitarios.

Durante la actividad, se abordarán temas vinculados a la alimentación saludable, la salud sexual y reproductiva, la menopausia y las redes de apoyo, con el propósito de brindar información y herramientas para el bienestar integral de las mujeres en las diferentes etapas de la vida.

El taller será un espacio de diálogo y aprendizaje colectivo, donde se fomentará la participación activa de las asistentes, invitándolas a compartir experiencias y a construir estrategias para el autocuidado cotidiano.

Además, el equipo de salud realizará testeos de VIH, en el marco de las acciones de prevención y detección temprana que lleva adelante la Subsecretaría de Salud.

Estas instancias buscan garantizar el acceso a la información y la promoción de derechos, así como fortalecer el acompañamiento a las mujeres desde una perspectiva integral y de cuidado. La participación es libre y gratuita, y no requiere inscripción previa.