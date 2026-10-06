La Subsecretaría de Salud iniciará un nuevo Espacio de Acompañamiento en Embarazo y Crianza en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cuchilla. La propuesta funcionará de manera semanal, todos los viernes desde las 9 horas, con el objetivo de generar un ámbito abierto para la orientación, el diálogo y el cuidado durante cada una de estas etapas.

Los encuentros estarán a cargo de un equipo de profesionales que brindará información clara y resolverá dudas sobre la gestación, los primeros meses del bebé y el bienestar familiar. Asimismo, la dinámica de trabajo permitirá poner en común experiencias entre los participantes, facilitando la construcción de herramientas comunitarias que acompañen el tránsito hacia una crianza cuidada.

Esta propuesta se suma a las acciones territoriales que lleva adelante la Subsecretaría de Salud en los distintos centros de atención primaria del municipio, orientadas al cuidado integral, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables en la comunidad.

Por otra parte, el inicio de la actividad se desarrolla en el marco de Octubre Rosa, Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Por ello, durante los espacios de encuentro se sumarán acciones de concienciación y prevención bajo la consigna “Palpate · Prevení · Acercate”.

Invitan a las familias y personas interesadas a acercarse al CAPS Cuchilla para participar del primer encuentro junto a los profesionales del centro de salud.