Abren una investigación penal contra un dirigente del PRO por intimidación

La causa abierta a Blazquez es una derivación de otra: la que investiga el supuesto desvío de ayuda social en la ciudad y que tuvo entre las denunciadas a la Jefa de Área de Limpieza de la Municipalidad de Nogoyá, que se suicidó el 12 de marzo.

La mujer había sido denunciada por una empleada del área que afirmó que ésta se quedaba con el sueldo de los empleados y que realizaba un uso indebido de ayuda social.

En los Tribunales, la denunciante contó que todo comenzó cuando fue a cobrar su sueldo al Municipio y allí le comunicaron que alguien ya lo había percibido en su lugar. Inmediatamente, denunció lo sucedido en la Fiscalía. Y entonces se disparó una investigación penal sobre la administración del intendente Rafael Cavagna.

Tras el fatal desenlace de la denunciada, Blazquez publicó en su blog el nombre, el barrio y la foto de la denunciante y dio el nombre de una amiga de ésta, y las tildó de ser punteras del exdiputado provincial Daniel Koch, hoy responsable de la delegación Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y de haber "armado" la causa.

1.jpg Hernán Blazquez, dirigente del PRO.

Este jueves por la noche el dirigente del PRO fue notificado de la apertura de causa por la policía local, que hace un mes buscaba al dirigente para informarle de su situación judicial.

Los delitos que le endilgan son el de instigación al falso testimonio, tipificado en el artículo 275 del Código Penal, con una pena de 1 a 4 años de prisión; y encubrimiento, estipulado en el artículo 277, con una pena de 6 meses a tres años de cárcel.

Blazquez es conocido por dirigir la Agrupación PRO Alberdi, un sector interno del macrismo que surgió en 2016 reclamando la normalización del partido amarillo a nivel provincial. En las elecciones de 2017, presentó una lista para competir en la interna y en 2019 fue pre candidato a senador nacional en la interna de Juntos por el Cambio. Nunca consiguió resultados en las urnas.

La causa contra Blazquez

La causa contra el dirigente se abrió a raíz de la denuncia que formularon dos mujeres que se sintieron intimidadas por una publicación.

Blazquez publicó en su blog una nota titulada «Reconocido estudio jurídico denunciará al fiscal Federico Uriburu por instigación al suicidio en el Consejo de la Magistratura».

En ese escrito, dio los nombres de las dos mujeres, una de las cuales es la denunciante de la causa por desvío de ayuda social. Además, publicó su foto y mencionó el barrio en el que vive.

En la denuncia, contaron que el 12 de marzo recibieron una captura de pantalla a través de WhatsApp de una publicación realizada por Blazquez en su blog en la que consignaba sus nombres, las tildaba de ser puntera del exdiputado nogoyaense Daniel Koch y de haber participado del armado de la causa contra la Jefa del área de Barrido y Limpieza, de apellido Portillo.

Una de las mujeres refirió que «la publicación le generó miedo porque la muerte de la Sra. Portillo conmovió a Nogoyá y no quiere que pase algo a ella o su familia como venganza por su suicidio. Que otro temor que le generó esa falsa afirmación es que su marido es empleado municipal y en este momento está encargado de Parques y Paseos y es el jefe de C (se preserva identidad), lo que le hace pensar que buscan hacer callar a alguien o dar miedo para que no se hable”.

La segunda denunciante, señaló que “todo esto si bien es pura mentira, genera violencia en la gente que trabajaba para Portillo, ya que todos estos días a donde me cruzan los de barrido me cagan a puteadas y da mucho miedo por mis hijas y mi situación laboral».

Luego agregó su temor a sufrir algún hecho de violencia: «Yo estoy sola acá, no tengo a nadie mas que me respalde más que al Fiscal y la gente que me ha atendido acá en Fiscalía. No tengo abogado, nada, por eso esto que están haciendo me da miedo por mis hijas porque creo que lo hacen para que se calle la gente que sabe algo».

En la apertura de la investigación penal preparatoria, el fiscal Federico Uriburu constató que la publicación realizada en el blog “surge que el hecho a investigar es el entorpecimiento del normal desenvolvimiento de la investigación mediante la instigación al falso testimonio y/o encubrimiento, llevada en el Legajo N° 275/20″, en la cual el objeto de la investigación es el posible desvío de fondos destinados a personal subsidiado del área barrido municipal, dentro de la que se encuentra como denunciante y principal testigo una de las mujeres que Blazquez «escrachó» en su publicación.

El fiscal señaló en la apertura de causa que la testigo «teme no solo por su integridad y la de su familia, sino por la posibilidad de que se entorpezca la investigación en virtud del temor que infunde en otros eventuales testigos la circunstancias de mencionar no sólo sus domicilios, sino además otras falacias cuya única finalidad es la de infundir temor a eventuales testigos, tal como expresamente lo refieren».

En ese marco, solicitó al juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, que ordene a Blazquez “se abstenga de publicar información relativa a las circunstancias y/o detalles y/o datos que se vinculen a los hechos que se investigan ante la UFI como así también procedan a retirar de su pagina o portal toda la información referida o que contenga datos e imagenes de las denunciantes, sus domicilios personales y laborales, y cualquier otro dato de su familia, en salvalguarda de la seguridad psicofisica de las denunciantes y su grupo familiar, como asi también, perjudiquen el normal desarrollo del trabajo de esta Unidad Fiscal”.

El juez hizo lugar a la cautelar y, ahora, Blazquez debe responder en la Justicia. (Fuente: Entre Ríos Ahora)