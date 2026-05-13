A través del Área de Malvinas impulsan una nueva convocatoria para la capacitación docente “Cuestión Malvinas”, una propuesta orientada a fortalecer el abordaje de esta temática en las aulas desde una perspectiva histórica, política y pedagógica.

La iniciativa cuenta con Resolución 3401/2025 del Consejo General de Educación (CGE), lo que le otorga reconocimiento y validez oficial dentro del sistema educativo provincial. En este marco, la capacitación se presenta como una herramienta de formación para enriquecer las prácticas docentes y promover una mirada crítica y reflexiva sobre la soberanía argentina y la construcción de la memoria colectiva.

La actividad está destinada a docentes y estudiantes avanzados de nivel terciario y/o universitario interesados en profundizar contenidos vinculados a la Cuestión Malvinas y su abordaje en distintos espacios educativos.

Las jornadas de formación se desarrollarán el martes 26 de mayo, de 7 a 13 h, y el miércoles 27 de mayo, de 14 a 18 h, en el Teatro del Puerto, ubicado en Concordia 217. Durante los encuentros se trabajarán ejes vinculados a la historia reciente, la soberanía nacional, los procesos políticos y las estrategias pedagógicas para abordar la temática en el aula.

La capacitación es impulsada de manera articulada entre el Área de Malvinas y la Dirección Gesta de Malvinas del Senado de la Nación, en el marco de un trabajo conjunto orientado a promover instancias de formación y reflexión sobre una temática central para la identidad y la memoria del país.

Las personas interesadas en participar deberán completar previamente el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/NLN6HPhWp3fKSJ7N8