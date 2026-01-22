Informaron sobre la apertura de un nuevo llamado a concurso de convocatoria pública para la adjudicación de locales comerciales en el Mercado del Munilla.

En esta oportunidad, el llamado corresponde a los siguientes espacios:

-Local comercial Nº 28, con una superficie de 11,14 m².

-Locales comerciales Nº 10 y 11, con una superficie total de 22,78 m².

La apertura de sobres se realizará el 5 de febrero de 2026, a las 11 horas, en la sede de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Las ofertas se recibirán en la administración del Mercado del Munilla hasta el 5 de febrero a las 10 horas, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. En el mismo horario, los interesados podrán acercarse para realizar consultas vinculadas al concurso.

El pliego y el reglamento del llamado se encuentran disponibles para su consulta y descarga en el siguiente enlace, con el objetivo de facilitar el acceso a la información completa del proceso: https://datosabiertos.gualeguaychu.gov.ar/dataset/convocatoria-publica-n-118-2026