Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú abrieron la convocatoria al Certamen Literario Municipal 2026 “Prof. María Eugenia Faué”, que en esta edición estará dedicado al género ensayo/monografía, con el objetivo de promover la producción literaria local y fortalecer el desarrollo cultural de la comunidad.

El certamen estará destinado a autores argentinos, nativos o naturalizados, que acrediten una residencia mínima de cinco años en el Departamento Gualeguaychú. Los trabajos podrán presentarse de manera individual o grupal, deberán ser originales e inéditos, y tendrán que estar firmados bajo seudónimo para garantizar la transparencia del proceso de evaluación.

Las obras serán de temática libre, aunque se sugiere trabajar sobre la historia de los intendentes de Gualeguaychú del siglo XX o sobre el origen de los nombres de calles vinculadas a la vida cotidiana de los participantes, como una forma de conocer y difundir la historia local reciente. Cada trabajo podrá tener una extensión máxima de 100 páginas. Además, cada participante podrá presentar más de una obra, siempre utilizando distintos seudónimos.

La convocatoria abrió este miércoles 6 de mayo y recibirá trabajos hasta el 28 de agosto de 2026. El jurado, integrado por referentes de reconocida trayectoria literaria, dará a conocer su fallo antes del 8 de octubre. La decisión será inapelable.

El premio consistirá en la edición de 100 ejemplares de la obra ganadora, de los cuales 80 serán entregados al autor. Además, el trabajo será publicado en formato digital e incorporado a la Biblioteca Virtual Municipal.

Edición Prof. María Eugenia Faué

Este año, el certamen lleva el nombre de la Prof. María Eugenia Faué, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el campo de la docencia, la investigación literaria y la escritura.

María Eugenia Faué, nacida en 1962, es una figura destacada de la cultura entrerriana. Su recorrido reúne una sólida labor como profesora en Castellano, Literatura y Latín, correctora de textos académicos, periodísticos y literarios, investigadora y escritora. A lo largo de su trayectoria, desarrolló un trabajo sostenido en la formación y difusión de la palabra, entendida no solo como herramienta, sino también como patrimonio vivo.

Su obra ensayística y su trabajo como compiladora expresan una mirada aguda, erudita y sensible sobre las tradiciones culturales de Entre Ríos. En particular, su libro Travieso Vizconde. La sonrisa alada, Premio Provincial “Fray Mocho” en 2005, y su labor en la Antología de humor entrerriano, publicada en 2009, la posicionan como una estudiosa clave del humor literario, abordado como un territorio donde convergen la crítica, la memoria y la identidad.

Faué participó activamente en espacios académicos y culturales a nivel nacional e internacional, con ponencias en encuentros especializados sobre patrimonio y literatura. Su pensamiento reivindica el humor como una forma de lucidez, capaz de revelar las fisuras del discurso social y, al mismo tiempo, de restaurar desde la sonrisa un vínculo más humano con la realidad.

También fue jurado en certámenes de relevancia y su aporte cultural fue reconocido por la Cámara de Senadores de Entre Ríos. Además, obtuvo la Primera Mención de la Faja de Honor de la SADE Nacional en ensayo, fortaleciendo su lugar en el campo intelectual argentino. Su escritura, de marcada densidad conceptual y elegante despliegue expresivo, enlaza literatura, historia y reflexión crítica.

“Las obras podrán enviarse de manera digital, solicitando el formulario correspondiente al correo electrónico [email protected], o presentarse en formato impreso en la Dirección de Cultura, ubicada en Casa de la Estación, primer piso, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Para consultas e información, las personas interesadas podrán comunicarse con la Dirección de Cultura al 3446 531045”, informaron desde el Municipio.