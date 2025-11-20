La Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Gualeguaychú informa que se encuentra abierto el registro para feriantes que deseen formar parte de las noches del Carnaval del País 2026. Esta convocatoria está dirigida a emprendedores, artesanos, gastronómicos y productores locales que quieran instalar su puesto en las inmediaciones del Corsódromo durante el evento más importante del verano.

La inscripción podrá realizarse desde el 24 de noviembre hasta el 12 de diciembre, en el horario de 7 a 13 h, en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Luis N. Palma 691. Es importante que los interesados se acerquen con la documentación correspondiente y consulten los requisitos específicos para cada tipo de puesto.

Esta iniciativa busca fortalecer el entramado productivo local, ofreciendo un espacio de visibilidad y comercialización a quienes, con su trabajo, enriquecen la identidad cultural y económica de nuestra ciudad. La Feria de Carnaval se ha consolidado como un atractivo adicional para quienes asisten al espectáculo, generando un circuito de circulación que potencia las ventas y el encuentro comunitario.

Puede interesarte

Desde la organización se priorizará la diversidad de rubros, la originalidad de las propuestas y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad, higiene y accesibilidad. Además, se brindará acompañamiento a los feriantes seleccionados para garantizar una experiencia positiva tanto para ellos como para el público.

El Carnaval del País no solo es una fiesta de color y alegría, sino también una oportunidad para que el trabajo local brille con luz propia. Invitamos a todos los interesados a sumarse a esta propuesta que celebra el talento, el esfuerzo y la identidad de nuestra comunidad.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Humano (Luis N. Palma 691) o comunicarse a través de los canales oficiales del Gobierno de Gualeguaychú.



