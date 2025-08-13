Septiembre llega a Gualeguaychú con el espíritu vibrante de la primavera, una estación que siempre ha ocupado un lugar especial en la identidad local. Es el mes en que las calles se llenan de color, música y creatividad, recordando que la ciudad ha sido, a lo largo del tiempo, un escenario privilegiado para la expresión artística.

En el Museo del Carnaval, esta tradición se hace visible en trajes llenos de brillo, fotografías de carrozas históricas y retratos de orquestas típicas que animaron décadas de celebraciones. Entre esos recuerdos, nombres como Amor y Primavera evocan las noches en que la música recorría cada rincón con serenatas y alegría popular.

Las flores, símbolo eterno de la primavera, tuvieron su momento de esplendor en los recordados Corsos de Flores, donde las parejas intercambiaban ramos como gesto de afecto. Esa misma magia se refleja hoy en el Desfile Nacional de Carrozas Estudiantiles, que sigue siendo un ícono de creatividad y trabajo colectivo.

Inspirado en estas tradiciones, “Carnaval y Primavera” propone un desfile temático que une pasado y presente. La convocatoria está abierta a artistas, diseñadores, directores y a todas las personas que quieran sumar su talento para construir nuevas escenas de fantasía y celebración.

El desfile se realizará el sábado 27 de septiembre, a las 20 horas, en la explanada del Museo del Carnaval, y contará con shows de carnaval, una banda en vivo, stands gastronómicos y feria de emprendedores, ofreciendo al público una noche para disfrutar con todos los sentidos.

Las propuestas se recibirán hasta el 10 de septiembre, y las bases pueden solicitarse por correo electrónico a [email protected].