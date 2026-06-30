En el marco de los preparativos para la conmemoración del Día de la Independencia, el Municipio abrió la convocatoria oficial para todas las entidades intermedias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que deseen formar parte del tradicional desfile cívico-militar del próximo 9 de Julio.

“La invitación está dirigida de manera amplia a los establecimientos educativos de los niveles primario, secundario y terciario de la ciudad, como así también a los clubes deportivos con sus diferentes disciplinas. La convocatoria se extiende asimismo a las academias de danzas clásicas y folclóricas, agrupaciones scouts, empresas y sectores industriales que constituyen el motor económico de la región, y a todas aquellas delegaciones que quieran ser protagonistas de esta jornada festiva”, señalaron en un comunicado.

Los referentes de las instituciones interesadas en registrar su participación o realizar consultas sobre los agrupamientos y pautas organizativas deben acercarse a la oficina del Área de Ceremonial ubicada en el Palacio Municipal (Yrigoyen 75) o bien comunicarse telefónicamente a las líneas habilitadas: 3446-394823, 420430 ó 640793.