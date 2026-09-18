En horas de la noche, personal policial de Comisaría Tercera intervino ante un incendio registrado en una vivienda ubicada en calle Santiago Díaz, entre Federación y Los Jilgueros.



Al arribar al lugar, los funcionarios se entrevistaron con el propietario, un hombre de 44 años, quien manifestó que momentos antes había colocado una garrafa de 10 kg en la cocina y, al abrir la válvula, se produjo una llamarada de aproximadamente dos metros de altura, iniciándose el fuego de manera espontánea sobre una pared de madera y el techo.



Cabe destacar que la vivienda se encontraba construida íntegramente en madera. El propietario y su pareja lograron salir del inmueble, sin poder retirar pertenencias del interior.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, y se dio intervención a una ambulancia del nosocomio local, que trasladó a la pareja del damnificado para su atención médica, debido a inhalación de monóxido de carbono.