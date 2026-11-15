La Municipalidad de Gualeguaychú informó que se encuentra habilitado el registro oficial para conformar el padrón de ciudadanos extranjeros que integrarán el cuerpo electoral. Al respecto, las autoridades de la Junta Electoral municipal remarcan una pauta fundamental: la obligación de realizar el trámite de inscripción rige tanto para los nuevos votantes como para aquellos extranjeros que ya hayan votado en procesos electorales anteriores.

Según indicaron, para realizar el empadronamiento, se deben “consultar los datos correspondientes o interiorizarse sobre las herramientas disponibles”. Para eso, los vecinos pueden acceder al sitio oficial dispuesto por el Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos a través del siguiente enlace: https://padronextranjeros.tribunalelectoraler.gob.ar/

O de manera presencial en la Secretaria del Honorable Concejo Deliberante, ubicada en el primer piso del Palacio municipal, Yrigoyen 75. Ante cualquier duda o consulta, comunicarse al 420481 de 7 a 13 horas, de lunes a viernes.

De acuerdo con la normativa vigente en la provincia, la inscripción en el registro especial es de carácter personal y voluntario. Para poder integrar el padrón municipal, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos indispensables:

- Ser mayores de edad con residencia legal en el país.

- Registrar más de dos años de domicilio inmediato y continuo en la ciudad.

- Saber leer y escribir en idioma nacional.

Asimismo, la condición indispensable para emitir el sufragio es la presentación del DNI de extranjeros emitido por la Dirección Nacional de Migraciones.