El Municipio abrió una nueva convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil e instituciones locales se inscriban y accedan a los puestos de venta de espuma en la próxima edición de los Corsos Matecito.

Las inscripciones se reciben en la Dirección de Cultura, ubicada en la Casa de la Estación (primer piso). El trámite puede realizarse de lunes a viernes, de 7 a 12 horas, hasta el 12 de diciembre. Personal municipal ofrece asesoramiento a las entidades que deseen participar.

Desde el Ejecutivo destacaron que este mecanismo permite que distintas organizaciones con presencia territorial formen parte de uno de los eventos más convocantes de la ciudad. La posibilidad de vender espuma representa para las instituciones una vía de recaudación y, al mismo tiempo, un modo de fortalecer su vínculo con la comunidad.

Los Corsos Matecito 2026 volverán a reunir a niños, familias y comparsas barriales en una celebración vinculada a la identidad local y a la tradición popular. La organización del evento se apoya en el trabajo conjunto entre el Estado municipal, entidades comunitarias y los equipos de Desarrollo Humano.