La Subsecretaría de Salud mantiene abierta la convocatoria para participar de las instancias de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) comprendidas dentro del programa "Corazón Activo", orientadas a dotar a la población de conocimientos en técnicas de primera respuesta ante emergencias cardiovasculares.

Las jornadas de formación se dictan con una frecuencia mensual en las instalaciones del Centro de Convenciones de Gualeguaychú, donde se desarrollan dos comisiones por fecha.

Las escuelas, clubes y organizaciones comunitarias que deseen recibir la instrucción deben enviar un mensaje a la casilla [email protected]. En la solicitud es necesario especificar:

- Nombre, apellido y DNI del responsable de la entidad.

- Establecimiento, curso y comisión.

- Nómina estimada de estudiantes y docentes o personas que asistirán.

Una vez ingresada la petición, el equipo técnico asignará la fecha correspondiente según el cronograma disponible y confirmará el turno a las autoridades del establecimiento. La iniciativa busca expandir el entrenamiento en primeros auxilios en distintos sectores de la ciudad para garantizar intervenciones inmediatas frente a un paro cardiorrespiratorio.