La Comisión Directiva del Carnaval del País confirmó el inicio de la venta presencial de entradas y ubicaciones para la edición 2026 del espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina. Desde este miércoles 17 de diciembre, el público ya puede adquirir sus tickets para las once noches que tendrá el carnaval, cuya apertura será el sábado 3 de enero.

La compra presencial se realiza en las boleterías del Corsódromo, que durante el mes de diciembre funcionarán con los siguientes horarios:

Miércoles a viernes: de 9 a 13 y de 17 a 21 horas

de 9 a 13 y de 17 a 21 horas Sábados: de 9 a 13 horas

Puede interesarte

Además, se encuentra habilitada la atención telefónica vía WhatsApp para consultas y gestiones, a través de los números (03446) 225258, 237776 y 644455. En el caso de las agencias de turismo, la comunicación deberá realizarse al (03446) 366999.

Desde la organización recordaron que también continúa disponible la venta online mediante la plataforma All Access, a través del sitio web www.allaccess.com.ar, ofreciendo otra alternativa para quienes deseen asegurar su lugar con anticipación.