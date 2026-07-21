El Centro de Desarrollo del Conocimiento comunicó que se encuentran abiertas las inscripciones para cinco nuevas capacitaciones gratuitas que iniciarán durante el mes de agosto. Las propuestas buscan fortalecer la formación de vecinos, brindando herramientas prácticas que favorezcan el desarrollo de habilidades, la inserción laboral y el crecimiento personal.

Las capacitaciones están dirigidas a personas mayores de 18 años, con o sin experiencia previa según la propuesta elegida. Todas las actividades son gratuitas y estarán a cargo de docentes especializados.

Las propuestas disponibles son:

-Operador Informático

Comisión 1: inicia el 3 de agosto, lunes y miércoles de 18 a 20 h.

Comisión 2: inicia el 5 de agosto, martes y jueves de 18 a 20 h.

Lugar: 3 de Febrero 128.

-Diseño Asistido por P.C. (Programación)

Comisión 1: inicia el 3 de agosto.

Comisión 2: inicia el 5 de agosto.

Lugar: 3 de Febrero 128.

-Modisto/a

Comisión 1: inicia el 4 de agosto, de 14 a 17 h, en Nazareth (Juan B. Justo 525).

Comisión 2: inicia el 6 de agosto, de 8 a 12 h, en Anhelado Sueño (Rioja y Massaferro).

-Auxiliar en Gestión Contable

Comisión 1: inicia el 3 de agosto, de 17:30 a 21 h, en la Caja Municipal de Jubilaciones (Mitre 32).

Comisión 2: inicia el 6 de agosto, de 17:30 a 21 h, en 3 de Febrero 128.

-Auxiliar de Electricidad

Comisión 1: inicia el 6 de agosto, de 17:30 a 21 h, en 3 de Febrero 128.

Comisión 2: inicia el 7 de agosto, de 14:30 a 17:30 h, en 3 de Febrero 128.

Las personas interesadas podrán inscribirse a cualquiera de las propuestas a través de WhatsApp al 3446 313700 o de manera presencial en las oficinas del Centro de Desarrollo del Conocimiento, ubicadas en Belgrano 115, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.