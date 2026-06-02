El Área de Adultos Mayores de la Municipalidad presentó su programación 2026 de talleres gratuitos dirigidos a personas mayores de 55 años.

La propuesta descentralizada se desarrollará en diversos clubes, centros de jubilados, comisiones vecinales y Centros de Integración Comunitaria (CIC) de la ciudad, facilitando que los vecinos puedan acceder a las actividades en sus propios barrios y entornos cotidianos.

La oferta de disciplinas está planificada bajo tres ejes fundamentales: actividad física y movimiento; desarrollo cognitivo y destreza; expresión artística y cultural.

“Las personas interesadas en sumarse a cualquiera de las actividades ya pueden realizar su inscripción presencial en la sede de la oficina de Adultos Mayores, ubicada en Luis N. Palma 691, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas. Para consultas telefónicas o información adicional, se encuentra disponible la línea 3446-324593”, indicaron desde el Municipio.

Cronograma de Talleres

Gimnasia y Pilates:

- Cic Médanos, martes y jueves de 15 a 16:30 h.

Ritmos:

- CIC Néstor Kirchner, lunes y miércoles de 14 a 15 h.

- Club Sporting: lunes y miércoles de 15:30 a 16:30 h.

Gimnasia:

- Club Sudamérica: martes y viernes de 14 a 15:30 h.

- Club 1° de Mayo: lunes a jueves de 15 a 17 h.

- Club Suburbio Sur: martes de 15:30 a 16:30 h y jueves de 16 a 17 h.

- Club La Vencedora: martes y viernes de 16 a 17:30 h.

Yoga:

- Club de los Abuelos: martes y jueves de 10 a 11:30 h.

- Caja de Jubilaciones Municipal: martes y jueves de 10 a 11:30 h.

- Centro de Jubilados Nacionales Anexo: martes y jueves de 14 a 15:30 h.

- Centro de Suboficiales: lunes y miércoles de 15 a 16 h.

Estimulación Cognitiva:

- SUM Pueblo Nuevo: lunes de 14 a 16 h.

Canto:

- SUM Cacique: viernes de 16:30 a 17:30 h.

Folklore:

- SUM Suburbio Sur: lunes y miércoles de 15 a 17 h.

- Club Unión del Suburbio: martes de 14 a 15:30 h y jueves de 14:30 a 16:00 h.

Murga:

- Casa Rosada: lunes y miércoles de 15 a 17 h.

Teatro:

- CIC Néstor Kirchner: lunes y miércoles de 15 a 17 h.

Newcom:

- SUM Cacique: jueves de 14:30 a 16:30 h.

- Polideportivo Norte: martes y jueves de 15 a 17 h.

Tejo:

- Tejódromo: lunes, miércoles y jueves de 14 a 17 h.

- CIC Néstor Kirchner: martes y jueves de 14:30 a 17:30 h.

- Pista de la Salud (Barrio 348): martes y jueves de 14 a 17 h.

- Centro de Jubilados Suburbio Sur: miércoles y viernes de 14:30 a 17:30 h.

Golf Croquet:

- Pista de la Salud (Barrio 348): lunes y miércoles de 15 a 17 h.

- Parque de la Estación: martes y jueves de 15 a 17 h.

Orientación:

- Parque de la Estación: lunes y jueves de 15 a 17 h.

Costura y tejido:

- Costura (Club Sporting): martes y jueves de 14:30 a 16:30 h.

- Tejido Crochet (Club de los Abuelos): martes de 15:30 a 17:30 h.

Ajedrez:

- Biblioteca López Jordán: lunes de 16 a 17 h.

- Biblioteca Rodolfo García: martes de 16:30 a 17:30 h.

- Club de los Abuelos: jueves de 15:30 a 17:30 h.

Tenis de Mesa y Juegos de Mesa:

- Tenis de Mesa (Club de los Abuelos): lunes de 15:30 a 17:30 h.

- Juegos de Mesa (Club Sporting): viernes de 14:30 a 17:30 h.