PROPUESTAS PARA LA TERCERA EDAD
Abrieron las inscripciones a talleres gratuitos para adultos mayores
La propuesta incluye actividades deportivas, recreativas, culturales y de estimulación cognitiva destinadas a personas mayores de 55 años. Los interesados pueden acercarse a Luis N. Palma 691 o comunicarse al 3446 324593.
El Área de Adultos Mayores de la Municipalidad presentó su programación 2026 de talleres gratuitos dirigidos a personas mayores de 55 años.
La propuesta descentralizada se desarrollará en diversos clubes, centros de jubilados, comisiones vecinales y Centros de Integración Comunitaria (CIC) de la ciudad, facilitando que los vecinos puedan acceder a las actividades en sus propios barrios y entornos cotidianos.
La oferta de disciplinas está planificada bajo tres ejes fundamentales: actividad física y movimiento; desarrollo cognitivo y destreza; expresión artística y cultural.
“Las personas interesadas en sumarse a cualquiera de las actividades ya pueden realizar su inscripción presencial en la sede de la oficina de Adultos Mayores, ubicada en Luis N. Palma 691, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas. Para consultas telefónicas o información adicional, se encuentra disponible la línea 3446-324593”, indicaron desde el Municipio.
Cronograma de Talleres
Gimnasia y Pilates:
- Cic Médanos, martes y jueves de 15 a 16:30 h.
Ritmos:
- CIC Néstor Kirchner, lunes y miércoles de 14 a 15 h.
- Club Sporting: lunes y miércoles de 15:30 a 16:30 h.
Gimnasia:
- Club Sudamérica: martes y viernes de 14 a 15:30 h.
- Club 1° de Mayo: lunes a jueves de 15 a 17 h.
- Club Suburbio Sur: martes de 15:30 a 16:30 h y jueves de 16 a 17 h.
- Club La Vencedora: martes y viernes de 16 a 17:30 h.
Yoga:
- Club de los Abuelos: martes y jueves de 10 a 11:30 h.
- Caja de Jubilaciones Municipal: martes y jueves de 10 a 11:30 h.
- Centro de Jubilados Nacionales Anexo: martes y jueves de 14 a 15:30 h.
- Centro de Suboficiales: lunes y miércoles de 15 a 16 h.
Estimulación Cognitiva:
- SUM Pueblo Nuevo: lunes de 14 a 16 h.
Canto:
- SUM Cacique: viernes de 16:30 a 17:30 h.
Folklore:
- SUM Suburbio Sur: lunes y miércoles de 15 a 17 h.
- Club Unión del Suburbio: martes de 14 a 15:30 h y jueves de 14:30 a 16:00 h.
Murga:
- Casa Rosada: lunes y miércoles de 15 a 17 h.
Teatro:
- CIC Néstor Kirchner: lunes y miércoles de 15 a 17 h.
Newcom:
- SUM Cacique: jueves de 14:30 a 16:30 h.
- Polideportivo Norte: martes y jueves de 15 a 17 h.
Tejo:
- Tejódromo: lunes, miércoles y jueves de 14 a 17 h.
- CIC Néstor Kirchner: martes y jueves de 14:30 a 17:30 h.
- Pista de la Salud (Barrio 348): martes y jueves de 14 a 17 h.
- Centro de Jubilados Suburbio Sur: miércoles y viernes de 14:30 a 17:30 h.
Golf Croquet:
- Pista de la Salud (Barrio 348): lunes y miércoles de 15 a 17 h.
- Parque de la Estación: martes y jueves de 15 a 17 h.
Orientación:
- Parque de la Estación: lunes y jueves de 15 a 17 h.
Costura y tejido:
- Costura (Club Sporting): martes y jueves de 14:30 a 16:30 h.
- Tejido Crochet (Club de los Abuelos): martes de 15:30 a 17:30 h.
Ajedrez:
- Biblioteca López Jordán: lunes de 16 a 17 h.
- Biblioteca Rodolfo García: martes de 16:30 a 17:30 h.
- Club de los Abuelos: jueves de 15:30 a 17:30 h.
Tenis de Mesa y Juegos de Mesa:
- Tenis de Mesa (Club de los Abuelos): lunes de 15:30 a 17:30 h.
- Juegos de Mesa (Club Sporting): viernes de 14:30 a 17:30 h.