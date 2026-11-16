La propuesta permitirá a los participantes ofrecer sus productos en un espacio de comercialización que reúne a vecinos y turistas durante uno de los acontecimientos de mayor convocatoria de la temporada de verano.

Las inscripciones se recibirán desde este lunes 16 de noviembre hasta el viernes 11 de diciembre, de 7 a 13 h, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicadas en Rivadavia 845.

La convocatoria está destinada exclusivamente a emprendedores y artesanos de rubros no gastronómicos. Los cupos son limitados y, para la selección de los participantes, se tendrá en cuenta la variedad de productos, la originalidad de las propuestas y el cumplimiento de las normativas vigentes de seguridad, higiene y accesibilidad.

La feria representa una oportunidad para que los productores locales amplíen sus posibilidades de venta y den a conocer sus trabajos ante el público que llega a Gualeguaychú durante las noches de carnaval.

Además, los feriantes seleccionados contarán con acompañamiento de la organización para facilitar su participación y el desarrollo de sus actividades comerciales.