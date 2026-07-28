A través del Centro de Desarrollo del Conocimiento se abrieron las inscripciones para dos nuevas capacitaciones orientadas a personas interesadas en ampliar sus conocimientos técnicos en electrónica y automatización industrial.

La capacitación en Electrónica Avanzada comenzará el martes 11 de agosto y se desarrollará de 19.30 a 21.30 horas en la Caja Municipal de Jubilaciones, ubicada en Mitre 32. La propuesta permitirá profundizar conocimientos vinculados con esta disciplina y avanzar hacia contenidos de mayor complejidad.

Por otra parte, el miércoles 19 de agosto iniciará la capacitación en programación de Controladores Lógicos Programables, conocidos como PLC. Se dictará los miércoles y jueves, de 20 a 22 horas, también en la Caja Municipal de Jubilaciones, y contará con una única comisión.

Ambas propuestas están abiertas a todo público y forman parte de las acciones destinadas a brindar herramientas de formación vinculadas con áreas técnicas y con demanda en distintos ámbitos laborales y productivos.

Las personas interesadas podrán inscribirse por WhatsApp al 3446 313700 o de manera presencial en Belgrano 115, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.