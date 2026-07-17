El jueves 23 de julio se brindará una nueva capacitación abierta a la comunidad sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. La propuesta tendrá lugar en el Centro de Convenciones Gualeguaychú, ubicado en Estrada 1080, con dos turnos disponibles: a las 8 y a las 10 horas.

La actividad es organizada por el Municipio, a través de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el propósito de brindar conocimientos que permitan actuar ante situaciones de emergencia hasta la llegada del personal sanitario.

Durante el encuentro se enseñarán técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar, maniobras de primeros auxilios y procedimientos iniciales de asistencia. La capacitación está destinada a todas las personas interesadas en aprender cómo responder ante una situación crítica, tanto en el ámbito familiar como en espacios públicos o laborales.

La participación es gratuita, con cupos limitados. Para inscribirse, se deberá completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/vhDrjooWhk5kPZ148.