La convocatoria está dirigida a ciudadanos argentinos de entre 18 y 29 años, con domicilio legal (según consta en el DNI) en las localidades habilitadas. Para esta edición, la postulación masculina incluye a residentes de Paraná, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay, mientras que la inscripción femenina está abierta para vecinas de Paraná y Gualeguaychú.

El proceso de admisión contempla varias etapas obligatorias: presentación de documentación, evaluaciones intelectuales, pruebas físicas, exámenes psicológicos y médicos, además de una entrevista institucional. Todas las instancias son presenciales, secuenciales y eliminatorias, y cada aspirante recibirá la notificación correspondiente por correo electrónico una vez completado el formulario de inscripción.

La inscripción se realiza exclusivamente de manera online, a través del Sistema de Incorporaciones disponible en el portal oficial del Servicio Penitenciario, donde también se encuentran los formularios y requisitos detallados para la postulación.

Para obtener más información, los interesados pueden consultar la sección Inscripciones del sitio institucional.



