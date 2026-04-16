Quedaron habilitadas las inscripciones para el programa de Escuelas de Iniciación Deportiva, una propuesta orientada a promover el acceso temprano a la práctica deportiva y la incorporación de hábitos saludables desde la infancia.

Desde la Dirección de Deportes se destacó la importancia de sostener este tipo de políticas públicas vinculadas al desarrollo integral de niños y niñas. Se señaló que el deporte cumple un rol central en la formación, no solo en términos de salud, sino también en la construcción de valores como el compañerismo, el respeto y la disciplina.

La iniciativa está destinada a chicos de entre 6 y 12 años, con una oferta de 14 disciplinas que se dictan de lunes a sábado en distintos espacios de la ciudad. Entre las actividades figuran ajedrez, bádminton, básquet, boxeo, bochas, fútbol mixto, gimnasia, hockey sobre césped y patines, patín, ritmos, skate, taekwondo y vóley.

Las planillas de inscripción se pueden retirar en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), nodos y CIC, en la Dirección de Deportes de 7 a 13 horas y en el Polideportivo Norte de 7 a 22 horas. La presentación del formulario resulta obligatoria para completar el trámite de inscripción y acceder a las actividades.

En el caso de las propuestas del Área de Juventud, destinadas a adolescentes de 13 a 16 años, las planillas también se pueden retirar en Gervasio Méndez 1.104 o solicitar al 3446-516675. Las disciplinas disponibles son fútbol, futsal, básquet, boxeo y vóley.