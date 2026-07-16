El sábado 1 de agosto, desde las 10 horas, el Polideportivo Norte recibirá la cuarta edición de “Siga el Baile”, una propuesta destinada a las personas mayores de 55 años.

La actividad es organizada por el Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano y ofrecerá música en vivo, actividades recreativas y diferentes espacios para compartir durante la jornada.

Además, se dispondrá de transporte gratuito para facilitar el traslado de participantes desde distintos barrios de la ciudad. La información sobre los recorridos y horarios será comunicada a las personas inscriptas.

“Siga el Baile” busca promover la participación de las personas mayores y generar un espacio de encuentro que contribuya a una vida activa. La propuesta tuvo una creciente convocatoria en sus ediciones anteriores y reunió a más de 500 participantes en su último encuentro.

En aquella oportunidad se desarrollaron actividades deportivas y culturales, talleres, espectáculos musicales y acciones de promoción de la salud.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 28 de julio y podrán realizarse de manera presencial en el Área de Adultos Mayores, ubicada en Luis N. Palma 691, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.