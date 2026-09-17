La segunda edición de la Maratón por Malvinas se realizará el domingo 29 de noviembre, desde las 14 horas, en el Corsódromo de Gualeguaychú. La actividad es organizada por el Área de Malvinas y la Dirección de Deportes.

La propuesta contará con tres modalidades de participación: carreras de 4 y 8 kilómetros y una caminata participativa, con el objetivo de que personas de diferentes edades puedan sumarse a la jornada.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en el Área de Malvinas, ubicada en 25 de Mayo 734. También se puede solicitar información a través del teléfono 3446-610078.

La iniciativa tiene como antecedente la primera Maratón por Malvinas, realizada en 2025, que reunió a más de 650 participantes entre las dos distancias competitivas y la caminata. La jornada contó además con la presencia de veteranos de Malvinas.

Uno de los principales símbolos de aquella edición fueron las remeras utilizadas por los corredores, cada una con el nombre de uno de los 649 argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas. Posteriormente, las prendas fueron entregadas a sus familiares como parte del homenaje realizado durante la actividad.

Bajo el lema “Corremos por la soberanía y nuestros héroes”, esta segunda edición dará continuidad a una propuesta que vincula la actividad deportiva con la memoria y el reconocimiento a los veteranos y caídos en el conflicto del Atlántico Sur.

Quienes quieran participar podrán inscribirse en 25 de Mayo 734, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse al 3446-610078.