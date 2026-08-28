La quinta edición de “Siga el Baile” se realizará el sábado 19 de septiembre, desde las 10 horas, en el Polideportivo Norte, con una jornada que reunirá música en vivo, baile y distintas propuestas recreativas y deportivas destinadas a las personas mayores de la ciudad.

Organizada por el Área de Adultos Mayores, la iniciativa busca generar espacios de encuentro y participación que contribuyan al envejecimiento activo, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos.

La actividad se desarrollará durante el Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores, establecido en Gualeguaychú durante septiembre con el objetivo de promover sus derechos, el buen trato, la autonomía y la participación activa en la comunidad.

Además, el encuentro tendrá lugar un día antes del Día del Jubilado, que se conmemora cada 20 de septiembre, y se sumará a las diferentes actividades previstas durante el mes para reconocer y acompañar a las personas mayores.

“Siga el Baile” llegará a su quinto encuentro luego de una cuarta edición que reunió a más de 660 personas, superando en más de 100 participantes la convocatoria registrada durante la tercera edición.

En aquella oportunidad, los Galpones del Puerto fueron escenario de newcom, tenis de mesa, golf croquet, tejo, juegos de mesa y tejido, además de propuestas recreativas, música en vivo y baile.

La nueva edición formará parte del cronograma que el Área de Adultos Mayores desarrollará durante septiembre, con actividades vinculadas a la recreación, el deporte, el encuentro, la información y la promoción de derechos.

Las inscripciones estarán abiertas desde el viernes 28 de agosto hasta el jueves 17 de septiembre y podrán realizarse de manera presencial en el Área de Adultos Mayores, ubicada en Luis N. Palma 691, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.