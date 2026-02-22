El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Centro de Desarrollo del Conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Humano, abre la inscripción para el Taller Auxiliar en Electricidad Básica Domiciliaria, una propuesta formativa orientada a brindar conocimientos prácticos y accesibles para el hogar y el ámbito laboral.

El taller se desarrollará en dos sedes barriales con el objetivo de acercar la capacitación a distintos sectores de la ciudad. En el SUM San Francisco (La Rioja 75), las clases se dictarán los jueves de 17:30 a 19:30 h, con inicio el 19 de marzo. En tanto, en el barrio Los Espinillos (intersección de Juan B. Justo y Mosto), el espacio funcionará los martes de 17:30 a 19:30 h, comenzando el 17 de marzo.

La duración del curso será de tres meses, con una frecuencia de un encuentro semanal. La propuesta busca ofrecer herramientas básicas en electricidad domiciliaria que permitan resolver situaciones cotidianas, mejorar condiciones de seguridad en el hogar y ampliar oportunidades de inserción laboral.

Desde el Gobierno municipal se destaca la importancia de promover instancias de formación gratuita y descentralizada, acercando oportunidades de capacitación a los barrios y fortaleciendo políticas públicas orientadas al desarrollo del conocimiento y la inclusión.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 13 de marzo y puede realizarse por WhatsApp al 3446 313700 o de manera presencial en Belgrano 115, de lunes a viernes, de 7 a 13 h.