La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, participa y audita el proceso de venta de residuos llevado a cabo por la cooperativa "Eco Gualeguaychú", en cumplimiento de los criterios establecidos por la Ordenanza 12.955/2024. El procedimiento de selección de ofertas se realiza conforme a la normativa vigente por cuenta de la entidad de tratamiento.

El llamado está dirigido a personas físicas o jurídicas interesadas en adquirir los materiales disponibles. Las propuestas deben presentarse en el marco del periodo de inscripción establecido entre el 4 y el 11 de septiembre de 2026.

Entre los insumos comercializados se encuentran cartón, papel, plásticos, PET en sus distintas variantes y vidrio. El detalle de las cantidades, las condiciones de venta y la documentación requerida se gestionan directamente a través de los canales de contacto de la cooperativa.

Cómo participar: Comunicarse al teléfono: 3446 378035, por correo electrónico a [email protected]; de forma presencial en la sede ubicada en Irazusta Sur y Ruta Provincial n.° 42

La comercialización de estos elementos permite que los residuos clasificados reingresen al circuito productivo, reduciendo el volumen destinado a disposición final y generando valor a partir de recursos reciclables.

“La correcta separación de residuos es una herramienta fundamental para cuidar el ambiente y para que los materiales puedan ser recuperados y aprovechados", señaló, y agregó que "separar en origen permite que el trabajo posterior de recuperación sea posible y que los recursos vuelvan al circuito productivo" expresó la subsecretaria Ivana Zecca.