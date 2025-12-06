El Gobierno de Gualeguaychú informó que ya se encuentra abierta la convocatoria para la adjudicación, contratación y explotación comercial de los Locales N.º 22/23 y N.º 10/11, ubicados dentro del Mercado Municipal del Munilla, un paseo que actualmente cuenta con 28 locales activos que ofrecen propuestas variadas, desde gastronomía y productos regionales hasta emprendimientos vinculados al diseño, el arte y la producción local. El mercado, situado como una de las puertas de ingreso a la costanera del tiempo y emplazado a la vera del arroyo Munilla, sobre Avenida Parque Cándido Irazusta, se consolidó en los últimos años como un punto de referencia para turistas y vecinos, tanto por su valor patrimonial como por la diversidad de actividades que allí se desarrollan.

El llamado quedó formalizado a través del Decreto N.º 5252/2025, firmado por el presidente municipal Mauricio Davico, y se enmarca en la normativa vigente que regula el funcionamiento y la ocupación de los espacios del tradicional paseo. Desde el municipio destacaron que el objetivo es continuar fortaleciendo la oferta del mercado, promoviendo propuestas comerciales que aporten al desarrollo económico local y a la consolidación del espacio como un centro de encuentro cultural y recreativo.

La apertura de las ofertas se realizará el próximo 18 de diciembre de 2025, a las 11 h, en la sede municipal ubicada en Hipólito Irigoyen 75. En tanto, las propuestas deberán ser presentadas en la oficina de Administración del Mercado Municipal Munilla hasta las 10 h del mismo día. Quienes deseen participar deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares, disponible para su consulta en el sitio web oficial del municipio: www.gualeguaychu.gov.ar.