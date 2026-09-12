Gualeguaychú será nuevamente sede del Pre Cosquín, el tradicional certamen de música y danza folklórica que reúne a artistas de distintos puntos del país. La instancia local se desarrollará el 31 de octubre y 1 de noviembre, con la organización de la Dirección de Cultura.

El Pre Cosquín constituye la instancia previa al Festival Nacional de Folklore de Cosquín y se desarrolla mediante sedes distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional. Los ganadores de cada una acceden a la etapa final que se realiza en la Plaza Próspero Molina, en la provincia de Córdoba.

En su edición 2027, el certamen alcanzará su 55.ª realización y continuará ofreciendo un espacio para la participación y proyección de artistas vinculados con la música y la danza folklórica.

Podrán participar mayores de 16 años en los rubros solista vocal, dúo vocal, conjunto instrumental, solista instrumental, solista de malambo, conjunto de malambo, pareja de danza tradicional, pareja de danza estilizada y conjunto de danza folklórica.

La convocatoria está dirigida a artistas de todo el país. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 27 de octubre y se realizan a través del correo electrónico [email protected].

Con esta nueva edición, Gualeguaychú vuelve a formar parte del circuito de sedes del Pre Cosquín y brinda a artistas locales, regionales y nacionales la posibilidad de acceder a una de las principales instancias de promoción del folklore argentino.