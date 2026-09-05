La propuesta reunirá a estudiantes y hacedores del carnaval local en encuentros de formación e intercambio que se realizarán durante septiembre y octubre en el Museo del Carnaval.

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos abrió la inscripción al Proyecto de Extensión Territorial (PET) “Murgueros y Académicos. Experiencias integradas entre los corsos populares y la universidad”, una propuesta que vincula la formación académica con las prácticas culturales del carnaval de Gualeguaychú.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Cultura y llevada adelante por el Profesorado de Teatro de la FHAyCS. Está dirigida por la docente Renata Dallaglio y cuenta con la participación de docentes, estudiantes y referentes del ámbito carnavalesco local.

El proyecto propone un espacio de formación e intercambio entre la universidad, el Estado y las organizaciones culturales de la ciudad, con la participación del Museo del Carnaval y de integrantes de murgas, comparsas y conjuntos carnavalescos.

A partir del corso popular de Gualeguaychú como eje de trabajo, durante los encuentros se abordarán distintas prácticas culturales mediante diferentes lenguajes artísticos. Las actividades incluirán dinámicas recreativas, trabajo corporal y musical, exploración de vestuario y caracterización, además de ejercicios de puesta en escena en espacios teatrales y urbanos.

La propuesta también contempla instancias de reflexión colectiva sobre la relación entre carnaval, territorio y expresiones artísticas, así como sobre el carácter comunitario y performativo de estas prácticas.

Entre sus objetivos, el PET busca promover entre los estudiantes una mirada reflexiva sobre las prácticas performativas vinculadas al carnaval y fomentar el intercambio de saberes entre el ámbito académico y las experiencias culturales que se desarrollan en los barrios y en los corsos populares.

Los encuentros se realizarán los sábados 19 y 26 de septiembre y 3 de octubre, de 15 a 18 horas, en el Museo del Carnaval. Además, se prevé un último encuentro con fecha a confirmar. La propuesta cuenta con una carga de acreditación de 13 horas.

La actividad está destinada a estudiantes de todos los años del Profesorado de Teatro y a integrantes de murgas, comparsas y conjuntos carnavalescos.

La inscripción ya se encuentra abierta y puede realizarse a través de un formulario disponible en la web del Municipio. Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse a [email protected].