El conductor de un auto blanco estacionó por la calle Paraguay casi Guido Spano y abrió la puerta en el momento justo en que una mujer pasaba en bicicleta.

El automovilista olvidó mirar bien por los espejos y provocó que la ciudadana que circulaba por la calle Paraguay cayera de su bicicleta, luego de impactar contra la puerta. La mujer debió ser trasladada al Hospital Centenario en ambulancia.

El siniestro quedó registrado por una cámara que logró captar el momento exacto en que se produjo el impacto.