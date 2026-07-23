Aprehendido en flagrancia por un hurto en el interior de un vehículo

En la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:00, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado a la intersección de calles Montiel y Luis N. Palma, tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa, presuntamente intentando abrir las puertas de vehículos estacionados.

Al arribar al lugar, efectivos policiales, junto a personal motorizado, localizaron a un hombre de 39 años cuyas características coincidían con las aportadas por el denunciante. Durante la intervención, el sospechoso descartó dinero en las inmediaciones, tratándose de moneda argentina y uruguaya, además de una cédula de identificación vehicular.

En las cercanías se halló un automóvil abierto y con su interior revuelto. Posteriormente, se localizó al propietario del vehículo, quien reconoció como de su propiedad tanto el dinero como la documentación recuperada.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido en flagrancia por el supuesto delito de hurto, con intervención de la Fiscalía de Propiedad, que dispuso las actuaciones de rigor.