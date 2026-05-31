"PENSÁ LA CIUDAD EN LA QUE QUERÉS VIVIR"
Foro Joven Gualeguaychú: Abrirán un espacio para que los estudiantes propongan y debatan la agenda pública
El Área de Juventud diseñó un nuevo espacio institucional enmarcado en el programa MUNA de UNICEF. Estudiantes de nivel secundario elaborarán propuestas sobre las políticas públicas de la ciudad. El encuentro será el viernes 12 de junio.
Desde el Área de Juventud de la Municipalidad presentaron el Foro Joven Gualeguaychú, una iniciativa institucional pensada para la participación activa de los adolescentes en el diseño y la revisión de las políticas públicas locales. El programa se inscribe bajo el lema "Pensá la ciudad que querés vivir" y se desarrolla en el marco de Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una estrategia impulsada globalmente por UNICEF.
“El propósito central es superar la instancia meramente testimonial y transformar a los jóvenes en protagonistas reales de la agenda comunitaria. A través de este espacio, se busca que sus voces sean escuchadas, organizadas y traducidas en insumos técnicos viables para la planificación del Estado local”, indicaron.
La convocatoria está dirigida a adolescentes de entre 13 y 18 años que se encuentren cursando el nivel secundario en establecimientos de la ciudad. Asimismo, se sumará a jóvenes con trayectoria en otros programas locales preexistentes —como el Presupuesto Participativo Joven y el Concejo Deliberante Estudiantil—, quienes asumirán el rol de facilitadores y referentes durante las actividades. La propuesta se llevará adelante el viernes 12 de junio, desde las 8 horas, en salón del Sirio Libanés (Luis N. Palma e Yrigoyen).
El Foro se implementará formalmente bajo una modalidad de jornada intensiva presencial de cinco horas. La metodología combinará sesiones plenarias con dinámicas de comisiones reducidas de 8 a 10 integrantes, coordinadas por un equipo mixto de adultos y líderes juveniles.
El itinerario del encuentro se estructurará en dos momentos técnicos definidos:
- Análisis de políticas actuales: en primera instancia, los grupos examinarán las herramientas y programas que el Estado municipal implementa actualmente en materia de juventud, formulando observaciones, críticas y sugerencias desde su experiencia directa.
- Elaboración de propuestas: posteriormente, los talleres se orientarán a la creación colectiva de nuevas iniciativas o a la reformulación de las existentes para dar respuesta a las problemáticas locales detectadas.
La jornada contará además con un espacio de articulación informal mediante stands informativos de diversas Áreas, permitiendo a los participantes conocer de primera mano las herramientas públicas disponibles.
Toda la información, debates y proyectos surgidos en las comisiones serán debidamente sistematizados en una síntesis. Este texto funcionará como una guía programática para las Secretarías de cara a las futuras planificaciones de gobierno.
Desde el Área de Juventud anticiparon que el Foro Joven Gualeguaychú posee vocación de permanencia como espacio de consulta y debate como una política de Estado permanente para las próximas generaciones.