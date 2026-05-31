Desde el Área de Juventud de la Municipalidad presentaron el Foro Joven Gualeguaychú, una iniciativa institucional pensada para la participación activa de los adolescentes en el diseño y la revisión de las políticas públicas locales. El programa se inscribe bajo el lema "Pensá la ciudad que querés vivir" y se desarrolla en el marco de Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una estrategia impulsada globalmente por UNICEF.

“El propósito central es superar la instancia meramente testimonial y transformar a los jóvenes en protagonistas reales de la agenda comunitaria. A través de este espacio, se busca que sus voces sean escuchadas, organizadas y traducidas en insumos técnicos viables para la planificación del Estado local”, indicaron.

La convocatoria está dirigida a adolescentes de entre 13 y 18 años que se encuentren cursando el nivel secundario en establecimientos de la ciudad. Asimismo, se sumará a jóvenes con trayectoria en otros programas locales preexistentes —como el Presupuesto Participativo Joven y el Concejo Deliberante Estudiantil—, quienes asumirán el rol de facilitadores y referentes durante las actividades. La propuesta se llevará adelante el viernes 12 de junio, desde las 8 horas, en salón del Sirio Libanés (Luis N. Palma e Yrigoyen).

El Foro se implementará formalmente bajo una modalidad de jornada intensiva presencial de cinco horas. La metodología combinará sesiones plenarias con dinámicas de comisiones reducidas de 8 a 10 integrantes, coordinadas por un equipo mixto de adultos y líderes juveniles.

El itinerario del encuentro se estructurará en dos momentos técnicos definidos:

- Análisis de políticas actuales: en primera instancia, los grupos examinarán las herramientas y programas que el Estado municipal implementa actualmente en materia de juventud, formulando observaciones, críticas y sugerencias desde su experiencia directa.

- Elaboración de propuestas: posteriormente, los talleres se orientarán a la creación colectiva de nuevas iniciativas o a la reformulación de las existentes para dar respuesta a las problemáticas locales detectadas.

La jornada contará además con un espacio de articulación informal mediante stands informativos de diversas Áreas, permitiendo a los participantes conocer de primera mano las herramientas públicas disponibles.

Toda la información, debates y proyectos surgidos en las comisiones serán debidamente sistematizados en una síntesis. Este texto funcionará como una guía programática para las Secretarías de cara a las futuras planificaciones de gobierno.

Desde el Área de Juventud anticiparon que el Foro Joven Gualeguaychú posee vocación de permanencia como espacio de consulta y debate como una política de Estado permanente para las próximas generaciones.