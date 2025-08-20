Un hombre de 50 años, identificado como P.C.J., fue condenado a la pena de 10 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual en perjuicio de la hija menor de edad de su pareja. El caso sucedió en Concordia.

El último hecho atribuido ocurrió en 2022, pero ya contaba con una condena condicional anterior en perjuicio de la misma víctima. Con esta nueva resolución, se le impuso una pena única de 10 años por ambos casos.

La sentencia fue dictada por la vocal Clara Mondragón, tras un juicio que se extendió durante tres jornadas. La investigación penal preparatoria estuvo a cargo de la fiscal Evelina Espinosa, y fue finalizada por los fiscales Mauro Jaume y Naike Oneglia, publicó Concordia Policiales.