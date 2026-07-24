Un accidente vehicular se registró este jueves sobre la Autovía Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 63, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con la información oficial difundida por el cuartel, al lugar acudió en primera instancia el móvil 39 para asistir en el operativo. Posteriormente, y ante la necesidad de reforzar las tareas, se incorporó el móvil 40 en apoyo.

Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre la cantidad de vehículos involucrados, las causas del siniestro ni el estado de las personas afectadas.