Este sábado, alrededor de las 14:09, se registró un grave accidente de tránsito a la altura del kilómetro 3 de la Autovía Nacional 14, en las cercanías de Ceibas. Un vehículo, en el que viajaban cuatro personas que habían asistido al Mundial de Canotaje sufrió un despiste y terminó volcando.

El automóvil circulaba en dirección norte-sur, rumbo a Buenos Aires, cuando por motivos que se investigan, perdió el control, impactó violentamente contra el guardarraíl y acabó volcado sobre el cantero central de la autopista. Los ocupantes, todos mayores de edad, son tres hombres y una mujer (dos oriundos de Buenos Aires y los otros dos de Ushuaia).

A raíz del fuerte impacto, uno de los acompañantes quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por el personal de los Bomberos Voluntarios de Ceibas. Por su parte, las otras tres personas lograron salir del vehículo gracias a la asistencia de otros automovilistas que transitaban por la zona al momento del siniestro.

Como consecuencia del accidente, tres de los ocupantes padecieron heridas de distinta gravedad. En una primera instancia, recibieron atención médica en el hospital de Ceibas, pero debido a la necesidad de cuidados de mayor complejidad, fueron derivados al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

En el lugar del hecho se desplegó un amplio operativo que contó con la participación de Bomberos de Ceibas, efectivos de la Policía y la Caminera, la división de Criminalística de Gualeguaychú, Gendarmería Nacional (Puesto Vial Ceibas) y el servicio de auxilio del corredor vial.

Tras finalizar con las pericias correspondientes y retirar el vehículo siniestrado, el tránsito en la autovía quedó completamente normalizado en ambas manos. El cuerpo de bomberos, tras completar sus tareas de rescate y asistencia, regresó a su cuartel pasadas las 17:08 horas