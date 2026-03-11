Un accidente laboral encendió las alarmas durante la mañana de este miércoles en la localidad entrerriana de San Salvador. Un trabajador que se encontraba realizando tareas de pintura en un establecimiento educativo sufrió una fuerte caída desde las alturas y debió ser hospitalizado con fracturas.

El hombre, domiciliado en Paraná, fue trasladado al Hospital San Miguel, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter graves: fracturas en tobillo, tibia y peroné de la pierna izquierda y muñeca de mano izquierda.

Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió en las instalaciones de la Escuela N° 1 José MaríaTexier. El hombre se encontraba trabajando sobre el techo del edificio cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Tras el fuerte impacto, las autoridades de la escuela dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Una ambulancia llegó al lugar y el personal de salud procedió a inmovilizar al herido para trasladarlo de urgencia al hospital local.

Una vez ingresado al nosocomio, los médicos de guardia le realizaron los estudios correspondientes para evaluar la gravedad del cuadro. Según se informó, como consecuencia de la caída, el pintor sufrió múltiples fracturas, localizadas principalmente en sus muñecas y tobillos.