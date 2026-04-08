Se conocieron precisiones sobre la mecánica del grave accidente laboral ocurrido durante la medianoche de este martes en una fábrica de ladrillos de hormigón celular (tipo Retak) en la ciudad de Victoria. El hecho dejó como saldo a un operario de 53 años con heridas de extrema gravedad, quien tras ser estabilizado en el hospital local, fue derivado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná.

Según supo AHORA, el accidente se produjo durante una de las maniobras habituales para la extracción de moldes desde el interior de las autoclaves (grandes recipientes de presión donde se curan los ladrillos). Para esta tarea se utiliza una pieza metálica en forma de gancho que es traccionada mediante una soga de alta resistencia.

En el momento en que la soga se encontraba en su punto máximo de tensión, la pieza metálica sufrió una falla estructural y se rompió. Al liberarse la carga de manera imprevista, el hierro salió despedido con una fuerza similar a la de un proyectil en dirección al punto de tensión. En ese trayecto, el objeto golpeó violentamente la zona costal del trabajador, provocándole una fractura de costilla y un severo sangrado en el bazo.

El hombre, domiciliado en Victoria, fue asistido en primera instancia por sus compañeros y luego trasladado al Hospital Salaberry. Sin embargo, debido al compromiso de sus órganos internos, se decidió su traslado inmediato a la capital provincial durante la madrugada. Actualmente, su estado es reservado y permanece bajo monitoreo constante en la unidad de cuidados intensivos del nosocomio paranaense.