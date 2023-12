Sin duda que AC/DC es una de las bandas de rock más legendarias del mundo, con una popularidad masiva y fans que abarcan tres generaciones. La ilusión de verlos en vivo siempre es inmensa y hace tiempo que se especula con su regreso a los escenarios.



El último show del grupo en una gira fue en septiembre de 2016, aunque hubo una actuación aislada el 7 de octubre de este año, en el festival Power Trip, en California.



En el medio pasó de todo: el cantante Brian Johnson dejó de actuar en la gira anterior por peligro de quedar sordo, el baterista Phil Rudd fue arrestado por posesión de drogas e intento de homicidio, murió el guitarrista Malcolm Young (aunque ya se había retirado por demencia senil) y sacaron un disco nuevo llamado Power up.



Los datos sobre una nueva gira

Ahora los rumores de una gira mundial en 2024 son cada vez más fuertes. Por un lado, el intendente alemán Dieter Reiter confirmó que AC/DC tocará el 12 de junio en el estadio olímpico de Munich, sin saber que el dato era un secreto.



De la misma manera, la revista francesa Rock Hard informó que los australianos tocarán en el Hippodrome de Longchamp de París el 15 de agosto de 2024.



Otro dato fue proporcionado por el periodista brasilero Jose Norberto Flesch, quien dijo que AC/DC será uno de los números principales de la próxima edición de Rock in Río, en septiembre.



A su vez, el cantante Brian Johnson habló con el podcast Fueling Around e insinuó fuertemente que la presentación del grupo en el festival Power Trip podría ser la primera de más shows de AC/DC.



Contó que a principios de 2020 el grupo se estaba preparado para salir de gira para apoyar el lanzamiento de su último álbum, Power Up, pero tuvieron que cancelar todo por la pandemia de coronavirus.



“Se necesita mucho tiempo para volver a reunir a una banda como AC/DC. La mayoría del equipo se puso a trabajar con otros artistas", dijo.



Y agregó: “Tratar de reunir a esos muchachos nuevamente fue difícil, pero tengo los dedos cruzados: todo va bien. Lo más importante de todo esto es la ilusión que todos sentimos, y la energía vuelve a sentirse”.



AC/DC en Argentina

En caso de venir a Brasil, Argentina bien podría ser la siguiente escala, y los fans se ilusionan con la posibilidad de volver a ver a la banda en vivo.



La última visita al país fue los días 2, 4 y 6 de diciembre de 2009, concierto que se grabó para el primer disco en vivo de la banda en 20 años: Live at River Plate, lanzado en 2012. Anteriormente habían estado en el mismo estadio en 1996.



La filmación del DVD fue hecha con 32 cámaras HD y fue el último registro con Malcolm Young como guitarrista. La edición incluyó reportajes con la banda, backstage y testimonios del público.



La lista de temas incluyó éxitos como Back in Black, Dirty deeds done dirt cheap, Hells bells, Let there be rock, Thunderstuck, You shook me all night long, Highway to hell y For those about to rock (We salute you).





