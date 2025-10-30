En el marco del Programa de Recolección y Reciclado de Aceites Lubricantes Usados, desarrollado por la Subsecretaria de Ambiente junto a la empresa Soluciones Ambientales – Grupo Quimiguay, se recolectaron 800 litros de aceites usados.

El material recuperado se recicla para ser reinsertado en el mercado como bases lubricantes y combustibles, evitando su disposición inadecuada, reduciendo el impacto negativo en suelos y cursos de agua, y fomentando la economía circular.

Como reconocimiento al volumen recolectado, la empresa entregó 40 árboles nativos que fueron destinados a instituciones educativas y espacios públicos de la ciudad. Las especies donadas fueron 20 anacahuitas —ideales para veredas—, 14 sen del campo y 6 pitangas, ambas adecuadas para espacios verdes.

En el marco del Programa de Educación Ambiental (PEA), el 29 de octubre se concretó la entrega de los ejemplares a distintas instituciones educativas, entre ellas la Escuela N° 105 “Islas Malvinas”, el Instituto Malvina Seguí de Clavarino – La Salle, la Escuela de Educación Técnica N° 3, el Instituto D-107 “Nuestra Señora de Guadalupe” y la Escuela Secundaria N° 22 “Presbítero Luis Jeannot Sueyro”, entre otras.

Estas acciones consolidan la articulación entre la gestión de residuos, la forestación urbana y la educación ambiental, promoviendo la participación comunitaria para construir una ciudad cada vez más sustentable.