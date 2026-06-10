El programa provincial “La Justicia va a los barrios” llegará a Gualeguaychú con una jornada de atención destinada a acercar servicios judiciales a la comunidad, especialmente a quienes necesitan orientación o realizar trámites en un espacio cercano a su lugar de residencia.

La actividad se realizará el viernes 12 de junio, de 9 a 11 horas, en la Escuela n.º 94 Francisco Ramírez. En esta oportunidad, la coordinación estará a cargo de la jueza de Paz de Gualeguaychú, Dra. Carina Denis. La atención será por orden de llegada.

Impulsado por el Poder Judicial de Entre Ríos, a través del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”, el programa permite acceder a consultas, denuncias, asesoramiento y distintos trámites sin concurrir a los Tribunales de la localidad.

Durante la jornada se podrán realizar consultas vinculadas a cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad, divorcio, delitos y seguimiento de denuncias en trámite. También se podrán efectuar denuncias por violencia familiar, intrafamiliar o de género.

Además, ante integrantes del Juzgado de Paz, se podrán gestionar certificaciones de firmas para trámites previsionales, poderes, seguros de vida y formularios de becas; declaraciones juradas para asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social; informaciones sumarias y certificados de supervivencia.

El programa se desarrolla en escuelas, clubes, centros de salud y otros espacios comunitarios, con el objetivo de facilitar el acceso a derechos y brindar respuestas más ágiles a la comunidad.

En el departamento Gualeguaychú, la X Jornada Provincial de Acceso a Justicia también se realizará en Urdinarrain, de 9 a 12 h, en el Centro de Salud, con coordinación de la Dra. Silvina Martínez Lort; y en Irazusta, de 9 a 12 h, en el Salón Comunal, bajo la coordinación del Dr. Ricardo Chaia.