Achirense pidió ante AFA que se juegue de nuevo el partido ante Güemes

El escrito va dirigido hacía el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, el órgano que se encuentra bajo la mira tras la renuncia de su presidente, Antonio Raed.

El domingo 23 de junio, el equipo de la liga colonense disputó la segunda final por el ascenso al torneo Federal A como visitante de Güemes en Santiago del Estero. En el partido de ida habían ganado por 2 a 1, en el de vuelta perdieron 3 a 0 y fue el equipo santiagueño el que ascendió de categoría, pero los entrerrianos vieron irregularidades en el arbitraje y entienden que el mal desempeño del juez incidió en el resultado.

"Yo creo que por más que digan o no digan, de antemano, coincido con lo que dijo el presidente de San Jorge de Tucumán. Ya están determinados los que van a ascender. No me cabe ninguna duda en cuanto a eso. Es lamentable lo que vivimos", bramó Guillermo Bonnín, presidente de Social Achirense.

"El árbitro hablaba con nuestros jugadores y les decía que se olviden de que iban a ganar ellos y que ahí tenía que ganar el local. A nuestros delanteros les decía que no saltaran a buscar ninguna pelota porque los iba a expulsar. Ocurrió de todo dentro del campo de juego. Y en los videos se lo nota", denunció Bonnín, quien basó en los hechos narrados su presentación.

Güemes, por su parte, denunció que la delegación de Achirense rompió instalaciones del estadio tras la derrota.