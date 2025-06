Cuando se comenzó a debatir sobre el caso Lesik, la edil de La Libertad Avanza Mirta Sulzik incluyó a los considerandos del proyecto una carta enviada por la ONG Aciverjus, que apoyaba la postura de los concejales de la oposición de no destituir a Maximiliano Lesik.

En la misma, el presidente de la ONG Miguel Gandolfo cuestionó a Jorge Roko porque el bloque de Juntos por Entre Ríos fue el único que no los recibió, y al intendente Mauricio Davico por “solicitar la expulsión del concejal sin tener en cuenta la división de poderes reinantes en nuestra democracia”.

Por otra parte, pidio avanzar en una nueva legislación ante este tipo de hechos e implementar “meses sin goce de sueldos, multas, cursos de acuerdo a las faltas o contravenciones cometidas, no siendo su expulsión del cargo la solución”.

La carta completa

Gualeguaychú 10/06/2025

Sra Presidente del Honorable Concejo Deliberante Julieta Carraza

Nos presentamos ante Ud como ACIVERJUS ONG, Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, e integrantes del COMITÉ CONSULTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL representando a la Provincia de Entre Ríos en el Grupo 1 Derechos Humanos y Justicia junto a 18 ONGs del País

Le hacemos llegar este informe de nuestra postura para ser incorporada al Expediente N°7858/2025 sobre la Destitución del Concejal Maximiliano Lesik ya que al habernos reunido con los Bloques de La Libertad Avanza y Más por Entre Rios el Bloque del Oficialismo No nos concedió reunión, lo cuál lo solicitamos mediante nota presentada el dia 26/06/2025 (adjuntamos copia) siendo ésta una forma equivocada ya que quien preside dicho Bloque Oficialista Jorge Roko en persona me manifestó la inquietud de ser escuchados, en lo que refiere el caso jamás defendimos el actuar del Concejal Maximiliano Lesik (como manifestó el Dr Roko en un medio) ni tampoco defendimos lo del Secretario de Cultura Luis Castillo en la CONTRAVENCIÓN DE ALCOHOLEMIA POSITIVA motivo por el cuál se vio nuestra reconocida INSTITUCIÓN y el nombre de nuestro Presidente Sr Miguel Gandolfo envuelta/o en Comentarios y epítetos irreproducibles que bajo ningún punto de vista aceptamos ya que esto no hubiera pasado si el Sr Jorge Roko junto a su Bloque nos hubiera recibido para despejar las dudas en la efervescencia del tratamiento mediático del caso.

Le hacemos saber a Ud y al Honorable Concejo Deliberante que la postura que tomamos es:

*Primero, Repudiar el actuar de nuestro Sr Intendente Mauricio Davico solicitando la Expulsión del Concejal sin tener en cuenta la división de PODERES REINANTES EN NUESTRA DEMOCRACIA donde lo único que podía manifestar era la Expulsión del Bloque, lo que luego ocurrió, ( luego la Expulsión de la Concejala Micaela Rodriguez de Forma poco DEMOCRÁTICA).

*Segundo, estamos convencidos que el actuar de los bloques NO OFICIALISTAS en Votar como lo hicieron en DICIDENCIA a lo planteado hace al pensamiento Crítico, al análisis de la situación y al fortalecimiento de LA DEMOCRACIA.

*Tercero, como no defendemos las situaciones en ambos casos solicitamos se legisle sobre situaciones similares de Funcionarios sin importar al Poder que pertenezcan ante lo que denominamos NUEVAS REALIDADES, como meses sin goce de sueldos, multas, cursos de acuerdo a las faltas o Contravenciones cometidas, no siendo su EXPULSIÓN del cargo la solución.

*Cuarto, solicitamos un tratamiento serio también Responsable sobre la INSEGURIDAD VIAL que nos aqueja, sin declaraciones precipitadas que terminan vanalizando nuestro trabajo a lo largo de éstos 16 años que tanto apoyamos y defendemos las acciones de Seguridad Vial junto a la Dirección de Tránsito local

*Quinto, Somos una institución Humanizada que no pretende castigo sinó también el principio de OPORTUNIDAD de acuerdo al hecho cometido.

Aprovecho para saludarla muy atentamente

Miguel Angel Gandolfo