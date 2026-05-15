CONVOCATORIA
Acjrou convoca a asamblea general ordinaria
“CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”
La Asamblea se realizará en el “Club Recreo Argentino”
el día 18 de mayo 2026 a la hora 20.30.
Pasada la media hora y teniendo quórum se efectuará la misma, al finalizar la asamblea habrá Renovación de Autoridades.
Orden del Día: Memoria y Balance, Renovación Autoridades.
Presidente: Julio Enrique Almeida
Secretario: Gaston Grassi
ACJROU
Asociación Uruguayos Residentes Gchú
Asociación Civil y Centro de Jubilados de la República O del Uruguay
Personería jurídica N°2430959
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