“CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”

La Asamblea se realizará en el “Club Recreo Argentino”

el día 18 de mayo 2026 a la hora 20.30.

Pasada la media hora y teniendo quórum se efectuará la misma, al finalizar la asamblea habrá Renovación de Autoridades.

Orden del Día: Memoria y Balance, Renovación Autoridades.

Presidente: Julio Enrique Almeida

Secretario: Gaston Grassi

ACJROU

Asociación Uruguayos Residentes Gchú

Asociación Civil y Centro de Jubilados de la República O del Uruguay

Personería jurídica N°2430959