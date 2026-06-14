Ante las versiones inexactas difundidas en distintos medios sobre la inspección realizada en nuestro establecimiento Médano Salvaje, consideramos necesario aclarar los hechos.

Somos operadores cinegéticos habilitados con más de 30 años de trayectoria en Argentina —con actividades en Entre Ríos, Patagonia y Paraguay—, generando empleo para numerosas familias vinculadas al turismo rural y los servicios asociados.

El 10 de junio recibimos una inspección ante la cual pusimos a disposición de las autoridades toda la documentación requerida. Los ejemplares de ciervo colorado que la motivaron ingresaron a la provincia y a nuestro coto con todas las autorizaciones correspondientes de los organismos competentes. No fueron secuestradas armas de fuego —todas debidamente documentadas—, ni existe clausura ni suspensión de habilitaciones alguna. Continuamos operando con total normalidad.

Rechazamos cualquier vinculación con fauna protegida o actividades ilegales. Nuestra actividad se limita exclusivamente a la caza de especies habilitadas, dentro de los marcos legales vigentes.

Nos encontramos a plena disposición de la Justicia y los organismos de control, confiando en que las actuaciones confirmarán que siempre hemos operado con transparencia y total apego a la normativa.